O técnico do Vila Nova, Guto Ferreira, parabenizou os jogadores pelo profissionalismo que tiveram contra a lanterna da Série B, Ponte Preta, que vive forte crise institucional e sofreu uma goleada de 6 a 0 no OBA. Contudo, o treinador colorado ressaltou que ainda há muito a ser feito no decorrer da Série B.\n“Parabenizar pelo profissionalismo que eles tiveram. O respeito que tínhamos que ter por eles era a seriedade com que nós jogamos, não quisemos em momento algum humilhar ninguém. Jogamos futebol, e acho que eles também. Por mais que houvesse alguns lances mais ríspidos, dava para ver o treinador pedindo para eles jogarem futebol”, disse o técnico.\nContra a Ponte Preta, Vila Nova aplica maior goleada da história do clube na Série B\nVila Nova atropela a Ponte Preta e segue na cola do G2 da Série B