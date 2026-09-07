Após o fim da 26ª rodada da Série B, nenhum dos três times goianos venceu na rodada. O Vila Nova, em uma partida irreconhecível, foi goleado por 5 a 0 pelo Athletic, fora de casa; o Goiás perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza, na Serrinha, em partida na qual atuou com um jogador a menos; e o Atlético-GO ficou no empate por 2 a 2 com o Juventude, em um difícil duelo fora de casa.\nCom os tropeços, todos viram suas probabilidades caírem. O Tigre, que havia chegado a mais de 40% de chances de acesso direto, caiu para menos de 30%, enquanto o time esmeraldino e o Dragão diminuíram suas possibilidades de classificação para os playoffs de acesso.\nOs números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que calcula as probabilidades de acesso direto, classificação para os playoffs e título.