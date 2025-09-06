Primeira seleção sul-americana a garantir vaga na Copa do Mundo de 2026, a Argentina venceu a Venezuela por 3 a 0 no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na noite de quinta-feira (4), em partida pela penúltima rodada das Eliminatórias que marcou a despedida de Lionel Messi de jogos oficiais com a seleção atuando em casa.\nCom grande festa da torcida nas arquibancadas e a família também presente no estádio, Messi foi flagrado pelas câmeras bastante emocionado ainda no aquecimento antes da partida e também durante o hino nacional.\nLeia também\n+Atlético-GO terá nova dupla de zagueiros em jogo contra o Novorizontino\nCom a bola rolando, o craque argentino de 38 anos voltou a fazer a diferença e foi o autor do primeiro gol, de cavadinha, e do terceiro, completando passe de Thiago Almada dentro da área.