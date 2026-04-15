Dos 17 jogadores contratados pelo Vila Nova para a temporada de 2026, o atacante Ryan foi um dos menos badalados. O atleta de 24 anos chegou como uma das apostas da diretoria colorada, após se destacar pelo Maranhão. Em boa fase, o jogador marcou seu primeiro gol no último jogo do time goiano e é titular na formação do técnico Guto Ferreira.\nRyan foi a 5ª contratação anunciada pelo Vila Nova para 2026. Desenvolvido nas categorias de base de Elosport Capão Bonito-SP, Nacional-SP e Botafogo, o atacante teve logo cedo a sua primeira experiência internacional, em 2022, pelo time B do New England Revolution, dos Estados Unidos.\nEm 2023, Ryan foi repatriado pelo Iape-MA e vestiu as camisas do Moto Club e do Athletic-MG. Em 2025, teve a grande temporada de sua carreira, com 38 jogos, dez gols e uma assistência pelo Maranhão, que foi campeão estadual e conquistou o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro.