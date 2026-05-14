Com a lesão de Tadeu, que demanda recuperação por tempo indeterminado, o Goiás estuda a possibilidade de contratar outro goleiro para a sequência da temporada. Thiago Rodrigues assumirá o posto de titular, mas o clube pensa em trazer mais um jogador para pelo menos disputar posição no banco de reservas, tendo em vista que os outros dois atletas do setor são jovens.\nA questão é que a janela de transferências do futebol brasileiro só abre no dia 20 de julho. Até lá, o Goiás não poderia trazer nenhum goleiro, a não ser que estivesse sem contrato com nenhum outro time após o fechamento da última janela.\nPor causa disso, o clube vê com cautela a possibilidade de trazer uma nova peça para o gol, ainda mais se a recuperação de Tadeu evoluir além do esperado.\nO Goiás não divulgou oficialmente qual será o tempo de recuperação de Tadeu, após ele passar por cirurgia de fratura na tíbia. Para esse tipo de lesão, o jogador pode precisar de dois meses para se reabilitar ou até seis meses, no pior dos casos, mas o clube esmeraldino não deu detalhes.