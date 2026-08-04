Entre os reforços do Atlético-GO, o volante Netinho é o que há mais tempo está no clube esperando para atuar. Ele disputou a Série A-2 do Paulista pelo Água Santa, mas, como o clube não conseguiu acesso, ficou sem calendário no final de março. Ele havia acertado vínculo com o Atlético-GO bem antes, no início da temporada, mas o Água Santa não quis liderá-lo com antecedência.\nEntão, chegou ao Dragão após o fechamento da janela da CBF para a transferência de jogadores. Dias depois, veio o transfer ban imposto pela Fifa ao clube. Por isso, na janela atual, aberta no dia 20 de julho, o volante teve de esperar um pouco mais, até a retirada da punição ao Atlético-GO, na sexta-feira (31). Agora, está regularizado - teve o nome publicado no BID nesta terça-feira (4).\n“O importante é estar dentro de campo, em condições de atuar. Treinei muito e quero jogar. Escolhi o Atlético-GO pela camisa, pela estrutura. Creio que não só eu, mas todo jogador no cenário brasileiro quer vestir essa camisa”, disse Netinho, que se define como um camisa 8, ou seja, segundo volante. “Trabalhei bastante para chegar ao jogo de domingo preparado. Sou persistente, o clube me deu todo suporte para estar aqui, trabalhando, mesmo não jogando”, contou o jogador, que foi apresentado pelo clube nesta terça-feira (4).