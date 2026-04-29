O Autódromo de Goiânia será reaberto para provas de velocidade entre os dias 15 a 17 de maio com corridas e treinos da Stock Car, Stock Light, Turismo Nacional e Fórmula 4 Brasil. As categorias serão as primeiras de veículos a utilizarem o equipamento esportivo desde a disputa da MotoGP, em março.\nPrincipal categoria do automobilismo nacional, a Stock Car volta para Goiânia depois de ausência no calendário de 2025 por causa da reforma de modernização do autódromo. A temporada passada foi a 14ª na história, e a primeira desde 2013 que não teve ao menos uma corrida da categoria.\nO calendário do autódromo no restante do ano está praticamente lotado, de acordo com a Seel. A administração informou que até o dia 6 de dezembro todos os finais de semanas estão com corridas confirmadas ou pré-agendadas.