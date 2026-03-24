O Governo de Goiás ainda não divulgou como será feita a manutenção na pista do Autódromo Internacional Ayrton Senna, que recebeu no último final de semana, entre os dias 20 a 22 de março, a 2ª etapa da MotoGP, mas já se movimenta para realizar intervenção no local. O POPULAR apurou que houve, nesta segunda-feira (23), uma reunião no local entre secretarias do Estado e a organização do evento para alinhar os próximos passos em relação aos problemas encontrados na pista.\nDuas questões são as mais preocupantes e foram debatidas: o buraco que se abriu no início da reta principal, no último sábado (21), e atrasou as atividades do dia; e os buracos com pedaços de asfalto soltos que causaram redução no número de voltas da corrida principal no domingo (22) e reclamações de quase todos os pilotos que disputaram a prova no autódromo.