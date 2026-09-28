Em um pronunciamento curto nesta segunda-feira (28), o goleiro do Atlético-GO, Paulo Vitor, garantiu que está tudo bem entre ele e o presidente do clube, Adson Batista. O anúncio do jogador foi feito em um vídeo de 30 segundos publicado nas redes sociais do Dragão dois dias depois do jogador deixar o clássico, em que o Dragão venceu o Goiás por 1 a 0, mandando recados em direção ao camarote em que Adson Batista estava.\nApós o apito final, Paulo Vitor disse algumas palavras em direção ao camarote rubro-negro, em forma de protesto. O goleiro disse frases como "é para você, falastrão", "joguei 11 anos na Europa, eu sou bom para car**".\nApós o episódio, Adson Batista disse que iria apurar o que aconteceu, afirmou desconhecer qualquer desentendimento com o goleiro e chamou Paulo Vitor de "doido varrido".