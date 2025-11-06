O Atlético-GO prepara a reformulação do elenco para 2026 e uma das posições que mais levanta interrogações sobre o futuro é a dos goleiros. Seis especialistas no gol vestiram a camisa de titular na temporada e um deles acertou a saída do clube nesta semana - Lucas Barreto, de 23 anos e só uma atuação na Série B.\nQuatro continuam os treinos no Dragão faltando três jogos para o fim da Segundona nacional: Paulo Vítor, Vladimir, Léo e Anderson. Além disso, Ronaldo, o antigo dono da camisa 1, capitão e tricampeão do Estadual, vive nova fase na carreira, está emprestado ao Bahia e tem a situação indefinida em relação à próxima temporada.\nHá definições e dúvidas quanto à situação dos goleiros para 2026. Lucas Barreto deixa o clube e foi o primeiro jogador a oficializar a saída na Série B (nesta quarta-feira, foi publicada a rescisão de contrato no Boletim Informativo Diário da CBF).