Após reclamações do Atlético-GO, a CBF alterou, neste sábado (4), a arbitragem do jogo entre o Dragão e o Athletico-PR, válido pela 30ª rodada da Série B, que será na noite deste domingo (5), às 20h30, no Estádio Antônio Accioly.\nO árbitro será o paulista Raphael Klaus, que é Fifa. Os assistentes e o VAR foram mantidos - assistentes Alex dos Santos/SC e Bruno Muller/SC e o VAR Emerson de Almeida Ferreira/MG.\nO Atlético-GO, por meio de nota, reclamou na sexta-feira (3) da escalação do árbitro Gustavo Ervino Bauermann (SC) para apitar o jogo. A CBF decidiu realizar na manhã deste sábado (4) uma "Audiência Pública Extraordinária para designação de árbitro para a partida".\nHouve insatisfação da diretoria do Dragão porque Augusto Bauermann é da Federação Catarinense de Futebol, que tem o Criciúma e a Chapecoense na disputa pelo acesso à Série A, mas é paranaense de origem - nasceu em Francisco Beltrão. O Paraná tem o Athletico-PR e o Coritiba entre os favoritos às vagas na elite nacional.