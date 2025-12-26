O Goiás já treina visando a disputa do Campeonato Goiano, mas a direção alviverde ainda busca peças no mercado para iniciar a temporada de 2026. Após seis reforços, o diretor Michel Alves busca pelo menos um jogador para o meio-campo - podem ser dois neste setor - e ainda tenta encontrar um centroavante, que é o cenário mais complicado.\nEsses atletas chegariam ao Goiás para compor o elenco e finalizar o grupo que vai iniciar a temporada de 2026. O meia pode ser Gegê, do CRB. O jogador de 31 anos negocia com o clube goiano após as conversas com Gabriel Boschilia, que renovou com o Operário-PR, não terem tido sucesso.\nO Goiás também não desistiu de contratar o volante Ronald, que pertence ao Grêmio e atuou na Série B de 2025 pelo rival Atlético-GO. O jogador está valorizado no mercado e recebeu propostas nas últimas semanas.