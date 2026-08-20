Depois do empate sem gols diante do Londrina-PR, no interior paranaense, o técnico do Atlético-GO, Roger Silva, admitiu que a equipe rubro-negra não foi eficiente nas conclusões e cometeu erros na troca de passes no meio-campo. O treinador terá de reorganizar o time para o próximo jogo, contra o Botafogo-SP, na próxima terça-feira (25), no Estádio Antônio Accioly. Roger Silva completou sete partidas no comando do Atlético-GO, com três vitórias, três empates e uma derrota (12 pontos obtidos e o aproveitamento de 57,15%). Na gestão dele, chama a atenção o rodízio de jogadores no meio-campo atleticano. Foram sete formações diferentes com três meias.O Dragão não vence há três rodadas na Série B e, curiosamente, caiu de produção nas partidas mais recentes com a presença de contratados para o meio-campo. Nos jogos contra Náutico (1 a 1), Vila Nova (derrota de 2 a 0) e Londrina (0 a 0), foram utilizados Daniel Peixoto, Netinho, Henrique Freitas e Matheusinho. Henrique Freitas deixou boa impressão contra o Náutico, e Netinho teve atuações razoáveis no clássico com o Vila Nova e na partida com o Londrina. Peixoto errou passes contra o Londrina e foi substituído no intervalo, assim como Cristiano.Nos sete jogos pelo Dragão, Roger Silva utilizou os meio-campistas: Klebert (da base, fez um gol), Matheus Índio (deixou o clube), Leandro Vilela, Marrony, Cristiano, Guilherme Marques e Igor Henrique nas vitórias sobre Fortaleza (1 a 0), Cuiabá (1 a 0) e Operário-PR (3 a 1) e no empate (0 a 0) com o Athletic-MG.Porém, nas três partidas recentes, foram escalados os novos contratados: Henrique Freitas, Daniel Peixoto, Netinho e Matheusinho. O time empatou duas vezes e perdeu do Vila Nova.Roger Silva repetiu, no vestiário do Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), que não cadeira cativa no time titular. “Na minha apresentação (dia 8 de julho), disse que não tenho 11 titulares”, avisou.Nas outras posições, a maior dificuldade tem sido para definir um atacante pelo lado direito. Bruno José, Léo Tocantins e Gustavo Maia não convenceram. Gustavo Maia desperdiçou chance de gol contra o Londrina e saiu na etapa final. Bruno José fez o gol da vitória (1 a 0) sobre o Cuiabá, mas não repetiu o desempenho contra o Londrina, também perdendo chance no final do jogo. João Pedro e Daniel, que são atacantes de área, poderão ganhar mais chances de atuar nas próximas rodadas.