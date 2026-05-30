O Anápolis, campeão da Copa Centro-Oeste, busca virar a chave para enfrentar o Maranhão pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no domingo (31), às 18h30, no Estádio Jonas Duarte. A situação do Galo da Comarca na competição nacional é delicada: a equipe ocupa a lanterna há três rodadas e, se não reagir, pode começar a ver os rivais abrirem distância na luta contra o rebaixamento.\n(Confira, ao fim do texto, onde assistir, equipe de arbitragem e outras informações.)\nO título regional tirou o clube de uma fila de 60 anos sem conquistas de expressão- a última havia sido o Campeonato Goiano de 1965 -, além de marcar a primeira taça conquistada pelo Anápolis em uma competição regional envolvendo equipes de outros estados. Agora, o time encara o Paysandu, campeão da Copa Norte, na final da Copa Verde, em jogos de ida e volta. O primeiro duelo será em Anápolis, na próxima quinta-feira (4), às 20 horas, enquanto a volta acontece no Mangueirão, em Belém, no domingo (7), às 18h30.