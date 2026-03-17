O elenco do Goiás voltou aos treinos nesta terça-feira (17) após o título do Campeonato Goiano. A equipe esmeraldina viaja no fim do dia para o Paraná onde vai enfrentar o Maringá, em jogo único pela 4ª fase da Copa do Brasil.\nO Goiás vai fazer dois treinos antes do jogo. Um nesta terça-feira, em Goiânia, e outro na quarta-feira à tarde, em Maringá. A partida será na quinta-feira (19), a partir das 19h30, no estádio Willie Davids.\nO técnico Daniel Paulista não possui desfalques em relação aos últimos jogos. O volante Lucas Rodrigues permanece como dúvida. O atleta voltou aos treinos, ainda em transição, e pode ficar à disposição.\nAssim como nas fases anteriores, será um jogo único para definir o classificado à 5ª fase da Copa do Brasil, que só vai ser disputada no fim de abril e marcará a entrada dos 20 clubes da Série A no torneio. O vencedor do confronto vai receber R$ 2 milhões de premiação - o Goiás já acumulou R$ 4,59 milhões em premiação