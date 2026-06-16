O tenista goiano Guto Miguel voltará a competir neste mês de junho e vai embarcar para a Inglaterra para disputar dois torneios, entre eles o histórico Wimbledon, que vai ser em julho. O atleta de 17 anos é o atual campeão júnior de Roland Garros e defende a 1ª colocação mundial no ranking da Federação Internacional de Tênis (ITF).\nGuto Miguel terá dois compromissos entre junho e julho. O primeiro torneio que ele disputará será o J300 de Hoehampton, na Inglaterra. A competição vai ocorrer entre os dias 28 de junho e 3 de julho e faz parte da preparação do tenista goiano para Wimbledon.\nO tenista goiano inicia participação no histórico torneio inglês, em Wimbledon, no dia 4 de julho. A competição vai ser disputada até o dia 12 de julho.\nQuem é Guto Miguel, campeão júnior de Roland Garros: caçula de 3 irmãos e família envolvida com o esporte