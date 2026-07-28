O Atlético-GO pretende ser mais maleável no tratamento com a torcida nos jogos no Estádio Antônio Accioly após o episódio envolvendo um torcedor autista que estava na companhia do avô, na noite de segunda-feira (27), e foi barrado por estar vestido com uma bermuda de cor verde.\nA primeira medida a ser tomada pela diretoria atleticana é se reunir com o pessoal que trabalha para o clube nas catracas, orientando-os no sentido de evitar problemas como o da partida em que o Dragão venceu o Operário-PR por 3 a 1. O fato repercutiu dentro do estádio e nas redes sociais.\n"Nós vamos passar instruções ao pessoal que trabalha nos jogos. É preciso ser mais maleável", afirmou o advogado e diretor jurídico do Atlético-GO, Marcos Egídio.\nO dirigente disse que, assim que a direção tomou conhecimento do fato, ele se dirigiu ao local para tentar resolvê-lo. A reclamação sobre a proibição do uso do short verde partiu de Francisco Ferreira da Silva, avô do menino João Miguel, de 12 anos, que é austista e estava com a peça de roupa verde.