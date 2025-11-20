O volante Ralf, de 41 anos, se despediu do Vila Nova no empate em 2 a 2 com o Volta Redonda, no OBA, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira (19). O jogador, que chegou em 2022 e ficou por três temporadas, deixou o clube bastante emocionado.\nNa partida de quarta-feira (19), Ralf recebeu homenagens do Vila Nova e o carinho da torcida. Começou no banco de reservas, entrou aos 25 minutos do segundo tempo, recebeu a braçadeira de capitão e completou 160 jogos pelo clube.\n“O sentimento é de gratidão. Acrescentei ao Vila Nova e o Vila acrescentou na minha vida. Foi uma junção que deu certo, um casamento que deu certo. Só tenho a agradecer a Deus. Cheguei em 2022 com muita dificuldade, brigamos para não cair, ajudei como pude e também fui ajudado. Depois veio o Goiano de 2025, um título que marcou demais. Para mim, não é ‘só um Goiano’, é 'o Goiano'. Aprendi a respeitar esse clube, essa cidade, esse povo e essa torcida. Sempre vou ter carinho pelo Vila. Foram três anos maravilhosos. Não saio com mágoa, deixo as portas abertas, deixo o meu legado”, disse Ralf em sua despedida.