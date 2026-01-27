A Abecat surpreende mais uma vez no Campeonato Goiano. O time de Ouvidor já está classificado para a fase de mata-mata com três rodadas de antecedência e ocupa a vice-liderança da competição, com os mesmos 12 pontos do líder Vila Nova, atrás apenas no saldo de gols.\nFundada em 2007, a Onça Pintada estreou na elite do futebol goiano no ano passado e, logo em sua primeira participação, fez uma campanha surpreendente, terminando a fase classificatória na 8ª colocação, com 13 pontos, em uma edição que contou com 11 jogos na 1ª fase. No mata-mata, acabou eliminada nas quartas de final pelo Anápolis, clube que viria a ser vice-campeão e garantiu vaga na Série D de 2026, competição que a Abecat também disputará pela primeira vez.\nEm 2026, a campanha é ainda melhor. A equipe já soma 12 pontos em apenas cinco jogos (80% de aproveitamento), muito próximo dos 13 conquistados em toda a 1ª fase da temporada passada (39% de rendimento). Em um campeonato com oito rodadas na fase inicial, a Abecat venceu quatro das cinco partidas disputadas até o momento, sofrendo apenas uma derrota, justamente na estreia, para o Vila Nova, por 2 a 1. Entre os resultados positivos, destaca-se a vitória sobre o Crac, seu principal rival.