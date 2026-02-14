O técnico Daniel Paulista avaliou que o Goiás, na goleada sobre o Crac por 4 a 1 neste sábado (14) na Serrinha, aliou “resultado e rendimento”. A vitória garantiu a classificação da equipe à semifinal do Campeonato Goiano. O treinador elogiou o atacante Jean Carlos, de 20 anos, que marcou um gol e foi um dos destaques na partida.\nClassificado, o Goiás espera a definição do adversário na semifinal, o que ocorrerá nestes domingo (15) e segunda-feira (16).\n“O mais importante a se avaliar é rendimento. Futebol. Seja (jogador) jovem ou experiente, tem que render. O que sustenta trabalho no futebol brasileiro é rendimento e resultado. E todos estão conseguindo produzir aqui”, falou Daniel Paulista após dizer que vê o elenco como uma mescla de jovens e experientes.\n"Estamos conseguindo atrelar resultado e rendimento com essa mescla de experiência e juventude. Isso nos deixa muito feliz. Sabemos que é momentâneo e que precisa continuar sendo trabalhado todos os dias para buscarmos nossos objetivos. São objetivos grandes, então vamos precisar de entrega, mais dedicação e mais esforço. Não será fácil", falou Daniel Paulista.