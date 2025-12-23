Vinicius Júnior desembarcou em Goiânia na última segunda-feira (22) acompanhado de toda a família em sua primeira visita à capital goiana desde que iniciou o namoro com a influenciadora Virginia Fonseca, que reside em Goiás. O astro do Real Madrid e da seleção brasileira vai passar parte do recesso em solo goiano.\nO camisa 7 da seleção brasileira conheceu pela primeira vez a mansão de Virginia em Goiânia, após diversas viagens da influenciadora a Madri, onde o jogador vive.\nLogo após a chegada, ele compartilhou uma foto ao lado do irmão mais novo, Bernardo, e de Alessandra Nascimento, na qual marcou Goiânia como localização e escreveu: “Tamo daqui”. Já Virginia mostrou, em uma das publicações, detalhes do quarto de hóspedes preparado para receber as visitas, com roupas de cama personalizadas.