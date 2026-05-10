O técnico do Atlético-GO, Eduardo Souza, comemorou a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, salientou as dificuldades contra adversários parelhos na Série B e destacou o atual momento rubro-negro, de um time que não perde há cinco rodadas na competição nacional.\n“O Ceará é uma equipe forte, concorrente junto com o Atlético para os objetivos de acesso. É uma equipe qualificada, com investimento alto, um treinador (Mozart) que tem os dois últimos acessos aí da Série B, o atual campeão. Então, era uma equipe que nós sabíamos da dificuldade. Nós viemos agora com cinco jogos sem perder, os últimos cinco jogos (com) 75% de aproveitamento, e estamos recuperando do nosso início ruim”, analisou.\nEduardo Souza revelou que, antes do jogo contra o Ceará, na Arena Castelão, comentou com o elenco que no empate contra o Juventude (0 a 0) o time teve um volume muito alto, mas que não conseguiu vencer. Desta vez, mesmo com um jogador a menos desde o fim do 1º tempo, após expulsão de Bruno José, o Dragão triunfou.