Para o técnico Fábio Carille, a vitória do Goiás sobre o Criciúma por 2 a 1 na noite deste sábado (25) ganha valor porque deixa a equipe dependendo apenas dela mesma para buscar o acesso na reta final da Série B. O clube esmeraldino está de volta ao G4 após passar uma rodada fora dele e terá mais quatro partidas para conquistar a vaga na elite.\n"É uma vitória importante, tabu quebrado, mas o mais importante neste momento é estar ali dependendo só de nós", resumiu Fábio Carille, que comandou o Goiás em duas partidas após o clube demitir Vagner Mancini - derrota em casa para a Chapecoense por 3 a 1 na estreia e vitória sobre o Criciúma por 2 a 1.\n"Reta final, jogo importante, concorrente direto, tabu quebrado, voltando para o G4. É trabalhar muito para que a gente não saia desse G4 até o final", completou Carille.