Na véspera da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, Neymar viveu uma situação incomum neste domingo (17). Um erro da arbitragem antecipou sua saída de campo na partida entre Santos e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, em São Paulo.\nAos 17 minutos do segundo tempo, o camisa 10 estava fora do gramado recebendo atendimento médico após relatar dores na panturrilha, enquanto o Santos preparava uma substituição. A troca definida pela comissão técnica previa a saída de Escobar para a entrada de Robinho Jr., mas, no momento da sinalização conduzida pelo quarto árbitro Bruno Mota Correia, a placa eletrônica mostrou, por engano, o número de Neymar.\nMesmo com a ficha oficial da arbitragem registrando Escobar como o jogador a ser substituído, o árbitro principal Paulo Cesar Zanovelli da Silva considerou a alteração concluída após a entrada de Robinho Jr. e impediu o retorno de Neymar ao campo. A decisão provocou protestos imediatos de jogadores e integrantes do banco santista.