O árbitro Caio Max Augusto Vieira, integrante do quadro de arbitragem da Federação Goiana de Futebol (FGF), recebeu na última sexta-feira (19) a patente Fifa para árbitro de vídeo (VAR) e passa a integrar o quadro de arbitragem da entidade máxima do futebol mundial.\nCom a certificação, a FGF passa a contar com três árbitros FIFA: o árbitro central Wilton Pereira Sampaio, o árbitro assistente Bruno Raphael Pires e, agora, o árbitro de vídeo Caio Max Augusto Vieira.\nCorre que dá: corredores de Goiás estarão na festa centenária da São Silvestre\nCaio Max tem 43 anos, é natural de Parnamirim-RN e pertencia à Federação do Rio Grande do Norte de Futebol. Ele se transferiu por motivos familiares, já que sua esposa passou a trabalhar na região Centro-Oeste, e começou a atuar com a chancela da FGF no início de 2025. Sua estreia representando a federação goiana ocorreu no Campeonato Goiano deste ano.