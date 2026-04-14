O árbitro Wilton Pereira Sampaio e o assistente Bruno Pires, representantes goianos na Copa do Mundo de 2026, falaram sobre o processo de preparação para a competição, analisaram as particularidades o evento e projetaram evolução cada vez maior da arbitragem nacional e estadual.\n“A preparação se iniciou desde quando terminou a Copa do Catar em 2022. Então, sim, foi um processo aí de três, quatro anos, que a gente vem trabalhando com as federações, com a CBF, com a própria FIFA e estamos nessa reta final de preparação para chegarmos bem lá na Copa, e poder representar bem o nosso País e a nossa arbitragem”, comentou Wilton Pereira Sampaio.\nNão será a primeira vez que os dois goianos estarão na Copa do Mundo. Ambos estiveram juntos no Catar em 2022, e Wilton foi VAR na edição de 2018, na Rússia. Para Bruno Pires, isso é importante para deixar um legado para as gerações futuras.