O árbitro Wilton Pereira Sampaio e o assistente Bruno Pires, ambos goianos, foram escalados para o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026, entre México e África do Sul, marcado para a próxima quinta-feira (11), a partir das 16 horas, no Estádio Azteca, na Cidade do México.\nO paranaense Bruno Boschilia será o outro assistente na partida de abertura da Copa do Mundo. No VAR, o colombiano Nicolas Gallo será auxiliado pelo chileno Juan Lara. O paraguaio Juan Gabriel Benitez foi escalado como quarto árbitro.\nNa Copa de 2026, novas regras serão implementadas, como contagem de cinco segundos para laterais e tiro de meta, atendimento médico exigindo saída de campo, entre outras. Portanto, é possível que Wilton Pereira e Bruno Pires estejam entre os primeiros profissionais da história a aplicar essas novas normas.