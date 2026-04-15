Para o árbitro Wilton Pereira Sampaio e o assistente Bruno Pires, representantes goianos na Copa do Mundo de 2026, a arbitragem brasileira está em franca evolução. Os profissionais, que viajam para os Estados Unidos no fim de maio, falaram sobre a magnitude do torneio e explicaram como funciona o planejamento para o Mundial.\n“A arbitragem brasileira está crescendo muito. Em todas as competições mundiais, tem algum representante brasileiro. Então é muito importante todo o trabalho que a CBF junto com as federações vêm fazendo. Goiás está sempre sendo representado não só com árbitro, mas com árbitro assistente, árbitro de vídeo. São várias funções em que nós temos representantes nas competições nacionais e internacionais”, declarou Wilton Pereira Sampaio.\nO árbitro de 44 anos, natural de Teresina de Goiás, vai para a sua 3ª participação na Copa do Mundo. Em 2018, na Rússia, ele atuou como VAR. Em 2022, no Catar, trabalhou como árbitro principal em quatro partidas, incluindo Inglaterra x França, pelas quartas de final. Mais experiente, ele chega para 2026 com expectativa de apitar uma final, mas ressaltou que é um processo longo.