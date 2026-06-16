A Fifa (Federação Internacional de Futebol) divulgou a escala de arbitragem para a partida entre Brasil e Haiti, que será disputada na sexta-feira (19), às 21h30. O espanhol Alejandro Hernández será o árbitro do confronto válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.\nA partida terá transmissão de Globo, SBT, SporTV, CazéTV, ge e N Sports.\nHernández é considerado um dos principais árbitros da Espanha e é o único representante do país escalado para apitar partidas nesta edição da Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. José Enrique Naranjo Pérez também integra o quadro de arbitragem do torneio, mas como assistente.\nGoiás perde Lucas Rodrigues, mas vive expectativa de contar com retorno de Lourenço contra o Operário-PR\nNeste ano, Hernández apitou o clássico entre Barcelona e Real Madrid, em maio, que terminou com vitória da equipe catalã por 2 a 0. O resultado garantiu ao time de Lamine Yamal o 29º título do Campeonato Espanhol.