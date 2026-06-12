-Vídeo - Wilton fala inglês na Copa (1.3421237)\nO árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio, de 44 anos, se tornou um dos assuntos mais comentados na internet após o jogo de abertura da Copa do Mundo. Wilton, que aplicou três cartões vermelhos na partida entre México e África do Sul, chegou a falar com o público em inglês após uma revisão no VAR. Os jogadores da seleção africana aparentaram não entender nada do comunicado, e o momento viralizou (assista acima).\nNo 2° tempo, o goiano foi chamado à cabine do árbitro de vídeo para avaliar uma possível agressão de Themba Zwane, da seleção africana, fora da disputa de bola. Após a revisão, Wilton comunicou a decisão de expulsar o atleta perante os mais de 80 mil espectadores presentes. "O jogador fez um ataque ao rosto do adversário", disse o juiz, em inglês.