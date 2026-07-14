O árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio vive a expectativa de uma chance de apitar a final da Copa do Mundo de 2026 e é considerado um dos favoritos. Após a eliminação do Brasil nas oitavas de final, o profissional permaneceu nos Estados Unidos, mas vai precisar "secar" a Argentina contra a Inglaterra, nesta quarta-feira (15), a partir das 16 horas, para ter chances reais de comandar a final do Mundial.\nNesta terça-feira (14), a Espanha confirmou a vaga na final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a França por 2 a 0. Nesta quarta (15), a partir das 16 horas, Inglaterra e Argentina decidem o último classificado para a decisão. A partir daí, o cenário deve ficar mais claro para Wilton Pereira Sampaio, de 44 anos, natural de Teresina de Goiás.\nNa atual Copa do Mundo, Wilton Pereira Sampaio já apitou três jogos: a vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul, na abertura da competição; a vitória da Noruega por 3 a 2 diante de Senegal, pela 2ª rodada da fase de grupos; e o empate em 1 a 1 entre Holanda e Marrocos, pela 2ª fase (16 avos), no qual a seleção africana se classificou nos pênaltis.