O árbitro Wilton Pereira Sampaio volta a apitar na Copa do Mundo no jogo da 2ª fase entre Holanda e Marrocos. Essa será a sétima partida em Mundiais do goiano, que vai igualar o recorde de Carlos Eugênio Simon como o brasileiro com mais jogos apitados no torneio de seleções.\nA partida será disputada nesta segunda-feira (29), a partir das 22 horas (de Brasília). Wilton Pereira Sampaio terá o goiano Bruno Pires e o paranaense Bruno Boschilia como assistentes. O VAR ainda não foi divulgado pela Fifa.\nNa atual edição da Copa do Mundo, Wilton Pereira Sampaio apitou duas partidas: a vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul na rodada de abertura do torneio e o triunfo da Noruega por 3 a 2 contra Senegal, pela 2ª rodada do Grupo I. A partida entre Holanda e Marrocos será a primeira do profissional goiano na fase eliminatória.