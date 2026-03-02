O árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou na súmula do clássico entre Vila Nova e Atlético-GO, disputado no último domingo (1º/3), que o vice-presidente financeiro do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, desferiu golpes contra as placas de publicidade durante o jogo e atingiu a porta fechada da sala de operações do VAR. O documento também registrou a expulsão de um gandula.\nO Vila Nova empatou com o Atlético-GO em 0 a 0, no OBA, pelo jogo de volta da semifinal do Goianão. Como havia perdido a ida por 2 a 0, no Estádio Antônio Accioly, o Tigre foi eliminado da competição.\nSegundo a súmula, o responsável pelo VAR, Caio Max Vieira, informou a Wilton Pereira Sampaio que Hugo Jorge Bravo teria ido até o lado de fora da sala de operações, enquanto era realizada uma checagem. O documento também apontou que o dirigente colorado foi identificado pelas imagens do próprio VAR.