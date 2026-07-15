A Argentina venceu a Inglaterra, de virada, por 2 a 1, e enfrentará a Espanha na final da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (15), em Atlanta (EUA), os ingleses abriram o placar com Gordon, mas viram Enzo Fernández e Laurato Martínez, que fez nos acréscimos, marcarem para a virada e classificação albiceleste à decisão.\nArgentina e Espanha vão se enfrentar no próximo domingo (19), a partir das 16 horas (de Brasília), no estádio Metlife, em Nova Jersey (EUA), para definir o campeão da Copa do Mundo de 2026.\nEssa será a sétima final de Mundial que a Argentina vai disputar. Atuais campeões, os argentinos buscam o tetracampeonato.\nA eliminação mantém o histórico jejum inglês. A Inglaterra completou, em 2026, 60 anos do seu único título e única aparição em final de Copa. Foi em 1966, quando jogou em casa e durante a campanha eliminou a Argentina.