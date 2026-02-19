Campeão do ATP de Buenos Aires e atual número 19 do mundo, Francisco Cerundolo desistiu do Rio Open e fez críticas ao calendário e insinuações à organização do torneio.\nO argentino abandonou a chave de simples nas oitavas de final, quando perdia para o compatriota Thiago Tirante por 6/2 e 3/1, após acusar dores na cintura.\n"É complicado, muito desgaste, cansaço físico. Não esperava jogar de novo, faltou gasolina no tanque. Não esperava jogar duas partidas seguidas entre nesta quarta-feira (18) e nesta quinta-feira (19). Pedi para não me escalarem, mas nem me deram uma chance. Consigo imaginar quem eles priorizam", Francisco Cerundolo, na zona mista\nNo Rio Open, tenista goiano retorna para disputa das duplas masculinas e avança às quartas\n"Me pegou um pouco as dores na cintura direita, não me impossibilitava de jogar, mas era muito difícil me movimentar para o lado. Quando você não está 100% fisicamente fica muito difícil, você pode perder para qualquer um", completou.