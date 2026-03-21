O Vila Nova procura no mercado um novo técnico para comandar o time na Série B e na Copa Centro-Oeste. Enquanto não acerta a contratação do treinador, o auxiliar da casa, Ariel Mamede, dirige a equipe que estreia na Série B na tarde deste sábado (21), às 17 horas, diante do CRB, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).\nO interino trabalha na comissão técnica permanente do clube, era auxiliar de Umberto Louzer (demitido) e espera "uma equipe mais competitiva" para buscar a vitória.\nNa visão de Ariel Mamede, bater o CRB não será fácil, pois é um adversário que acaba de conquistar o título de pentacampeão do Alagoano e, na avaliação de Ariel, o está "no top dez" dentre os clubes da Série B.\nComo teve pouco tempo de trabalho após a eliminação nos pênaltis para o Confiança-SE, na Copa do Brasil, o interino do Vila Nova disse que não foi possível fazer "grandes mudanças", mas aguarda "mudança de atitude" jogando em casa.