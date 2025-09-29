Em meio a um elenco galático, quem se sobressai no Flamengo é um jogador com muito tempo de casa e bastante história. Com o gol marcado neste domingo (28) na vitória sobre o Corinthians por 2 a 1, Arrascaeta atingiu sua temporada mais artilheira da carreira.\nO uruguaio chegou aos 19 gols e superou o histórico 2019, quando fez 18. O terceiro ano com mais gols foi em 2018, ainda pelo Cruzeiro, onde fez 15.\nO meia só fica atrás de 2019 no quesito assistências, com 13 até agora contra 19 naquela época.\n"2019 foi mágico. Passamos por essas coisas. A gente ganhava e se fortalecia mesmo jogando mal. Saber que quando não está encaixando, todo mundo corre até encaixar. Depois tem jogadores de muita qualidade que fazem a diferença. Hoje (na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians) foi mais um jogo desse", disse Arrascaeta à Cazé TV, comparando 2019 com agora.