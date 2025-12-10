Com dois gols do meia uruguaio Giorgian de Arrascaeta, o Flamengo venceu o Cruz Azul do México por 2 a 1 nesta quarta-feira (10) em sua estreia na Copa Intercontinental, o antigo Mundial de Clubes, e avançou às semifinais contra o Pyramids, do Egito.\nO vencedor da partida entre o campeão da Libertadores e da Liga dos Campeões da África, programada para o próximo sábado (13), encara o PSG (Paris Saint-Germain), atual campeão europeu, no dia 17.\nGramado do novo Serra Dourada será natural\nNo jogo contra o Cruz Azul, disputado em um esvaziado estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, o time de Filipe Luís começou pressionando a equipe mexicana desde o campo de defesa, mas teve dificuldades para criar jogadas de perigo.\nO gol do Flamengo, aos 14, acabou saindo a partir de um erro grosseiro cometido pelo zagueiro Piovi, que recebeu do goleiro na saída de bola pela lateral esquerda e tentou inverter o jogo, mas acabou entregando nos pés de Arrascaeta dentro da área. O uruguaio, eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro em premiação da CBF, ainda driblou o goleiro Gudiño para abrir o placar.