Arrascaeta, meio-campista do Flamengo, foi eleito o "Rei da América" pelo jornal uruguaio El País. O jogador superou, com sobras, Lionel Messi (Inter Miami) e Adrián "Maravilha" Martínez (Racing). Já Filipe Luís ganhou a disputa por melhor técnico.
O QUE ACONTECEU
Arrascaeta recebeu 179 votos (67,8%), contra 39 de Messi (14,8%) e 12 (5%) de Martínez. Ao todo, 264 jornalistas de 16 países do continente participaram da eleição.
É a terceira vez que um jogador do Flamengo fatura o prêmio neste século. Gabigol venceu em 2019 e Pedro, em 2022.
O meia venceu pela primeira vez, mas foi indicado outras duas vezes. Arrascaeta ficou em segundo na temporada 2022 e terceiro três anos antes.
O meia do Fla comemorou nas redes sociais: "Um menino que de criança correu atrás do seus sonho, com sua maior fortaleza a fé", escreveu no X.