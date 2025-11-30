A camisa 10 do Flamengo não passou sem ser notada na final da Libertadores. Mesmo não fazendo gol, Arrascaeta teve mais uma participação relevante em Lima e já assegura um título relevante em um ano que é histórico para si e para o time, como um todo.\nNão por acaso, foi eleito o craque da Libertadores 2025, na campanha que deu a ele o terceiro título da competição.\nNo jogo decisivo, foi o autor da batida de escanteio que gerou o voo de Danilo para fazer o gol do título rubro-negro. Uma assistência na final da Libertadores não foi novidade: a torcida não se esquece do passe para o gol de empate de Gabigol contra o River, em 2019.\nO protagonismo de Arrascaeta se dá em um ano no qual até o número da camisa para ele mudou. Assumiu a 10, depois que o número foi tirado de Gabigol ano passado, como forma de punição.