Após cirurgia de cerca de uma hora, Arrascaeta teve o procedimento considerado bem-sucedido e colocou placa e parafusos na clavícula direita que foi fraturada durante o empate em 1 a 1 do Flamengo com o Estudiantes, nesta quarta-feira (29), na Argentina, pela Libertadores. O meia uruguaio tem previsão de alta para a manhã desta sexta-feira.\n"Acabou de ocorrer a cirurgia do Arrascaeta. O procedimento foi um sucesso, não tivemos nenhuma intercorrência e a previsão de alta é para amanhã. Desde já, agradecemos a todos a torcida e o apoio. Um grande abraço e até mais", disse Fernando Sassaki, chefe do departamento médico do Flamengo.\nGoiás registra déficit de R$ 98,1 milhões em 2025 e apresenta despesa de mais de R$ 100 milhões com futebol\nCOMO OCORREU A LESÃO?\nO lance aconteceu aos 16 minutos do primeiro tempo da partida contra o Estudiantes, nesta quarta, em La Plata, na Argentina. Ele teve uma dividida com Piovi e caiu sobre o ombro direito. Em seguida, o meia levou a mão à clavícula sentindo muitas dores.