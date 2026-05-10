O Arsenal venceu o West Ham por 1 a 0, neste domingo (10), no London Stadium, na capital da Inglaterra, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. O gol foi marcado por Trossard.\nA vitória dos Gunners veio à base do drama e da emoção: o time de Arteta começou dominando o jogo, não aproveitou as oportunidades e perdeu o ritmo enquanto os donos da casa passaram a se impor. Porém, o gol que valeu os três pontos ao líder saiu na reta final da partida - que ainda teve um gol do West Ham anulado após revisão do VAR nos acréscimos.\nCinco pontos separam os dois concorrentes à taça. Em busca do 14º título inglês, os Gunners têm 79 e querem voltar a ser campeões após três vice-campeonatos seguidos. Enquanto isso, o City, com 74 pontos e um jogo a menos, mira a 11º conquista na competição.\nO West Ham, por sua vez, é o 18º colocado, com 36 pontos, e briga para não ser rebaixado.