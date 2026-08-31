O Arsenal não fez um jogo inspirado no ataque, mas foi eficiente e venceu o Aston Villa por 1 a 0, no Villa Park, em confronto válido pela 2ª rodada do Campeonato Inglês.\nO gol dos Gunners foi marcado por Bukayo Saka, que aproveitou uma das poucas chances do jogo. Além do gol, o Arsenal acertou a meta apenas uma vez, em chute sem perigo de Havertz.\nO único brasileiro que começou entre os titulares do Arsenal foi Gabriel Magalhães, enquanto Bruno Guimarães iniciou no banco, entrou aos 25 minutos do segundo tempo e fez sua estreia na Premier League. Já Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus nem foram relacionados por terem negociações avançadas com Al-Hilal e Barcelona, respectivamente.\nSaka celebra após marcar o gol da vitória do Arsenal (Divulgação / X (antigo Twitter) / @Arsenal)\nCom o triunfo, os Gunners seguem com 100% de aproveitamento após dois jogos e aparecem apenas atrás do Manchester City pelos gols marcados. Já o Aston Villa, que foi sensação na temporada passada, começa o campeonato com a segunda derrota consecutiva - foi goleado pelo Brighton na estreia - e ocupa a zona de rebaixamento.