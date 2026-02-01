As Brabas, como são conhecidas as jogadoras de futebol do Corinthians, resistiram o máximo que puderam. A equipe, que dominou o futebol feminino sul-americano nos últimos dez anos, chegou de forma supreendente à final da Copa dos Campeões feminina da Fifa, disputada neste domingo (1º), mas acabou derrotada pelo Arsenal, potência da modalidade e favorito na decisão.\nNão sem resistir com toda a bravura. O time foi fortemente pressionado durante todo o jogo e, apesar de ter ficado atrás no placar duas vezes no tempo regular, buscou um empate improvável nos acréscimos, em uma cobrança de pênalti, e forçou a prorrogação.\nA partida terminou com o placar de 3 a 2, com gols de Olivia Smith, Wubben-Moy e Foord, pelo Arsenal, e Gabi Zanotti e Vic Albuquerque, pelo Corinthians.\nO Arsenal controlou a posse de bola ao longo de toda a partida e deixou o Corinthians com pouco espaço. O clube britânico abriu o placar aos 14 minutos, e a Brabas reagiram logo. Aos 20 minutos, Gabi Zanotti, em um lance confuso, cabeceou uma bola de escanteio e empatou para o Corinthians.