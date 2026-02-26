O meia Guilherme Marques, de 34 anos, teve atuação segura em meio ao desempenho abaixo do esperado do Atlético-GO na vitória por 1 a 0 sobre o Primavera-MT, na tarde desta quarta-feira (25), no Estádio Antônio Accioly. O ponto alto da partida foi o belo gol do camisa 10, em finalização de primeira, aos 15 minutos do primeiro tempo.\nDecisivo, Guilherme Marques chegou a cinco gols pelo Dragão, quatro deles marcados nos últimos confrontos. O jogador avalia que a equipe sentiu o pouco tempo de preparação entre o clássico do último domingo (vitória por 2 a 0 sobre o Vila Nova, pelo Goianão, na semifinal) e o duelo pela Copa do Brasil, mas evitou usar o calendário como justificativa para a atuação ruim.\n"Sem dúvida (o cansaço) interfere porque tivemos um jogo muito desgastante contra o Vila, não só fisicamente, mas mentalmente também. Em menos de três dias, voltamos a jogar às 16 horas, com o campo pesado em razão da chuva", constatou o camisa 10, que atuou durante os 90 minutos.