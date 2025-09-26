O atacante Lelê disse que o clássico contra o Goiás é um “campeonato à parte” na corrida do Atlético-GO pelo acesso à Série A. O centroavante foi o autor do gol chorado na vitória de 1 a 0 sobre o América-MG, na quinta-feira (25), e tem sido decisivo para o Dragão na arrancada do clube na busca pelo acesso à elite nacional.\n"Tratamos com respeito o time deles (Goiás). Sabemos que é difícil. É um campeonato à parte", definiu Lelê, que tem quatro gols marcados em oito jogos pelo Atlético-GO.\nComo uma coincidência, os quatros gols foram no estádio Antônio Accioly: um sobre a Ferroviária-SP, dois contra o Avaí e um diante do América-MG. Ou seja: o goleador ainda não balançou as redes fora de casa.\nPor isso, o clássico na Serrinha é uma possibilidade que se apresenta ao atacante do Dragão na reta final da Série B. “Vamos trabalhar bastante, treinar muito. O time deles (Goiás) está à frente na tabela (49 pontos). Então, será um jogo bem difícil ", previu.