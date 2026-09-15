Gustavo Coutinho viveu dias com situações diferentes pelo Atlético-GO nas duas últimas rodadas da Série B. Artilheiro da equipe no ano, o camisa 9 foi reserva na vitória contra o Ceará, mas voltou ao time titular diante do Criciúma para ser decisivo com três gols na goleada por 4 a 0. O resultado levou o Dragão para o G6 e deixou o atacante mais perto do centésimo gol na carreira profissional.\nFoi a primeira vez no ano que o Atlético-GO marcou quatro gols. A goleada teve o selo de qualidade das quatro assistências de Geovany Soares, primo da Rainha da Marta, e o carimbo do pé direito e certeiro de Gustavo Coutinho, autor de três gols - o outro foi de Gustavo Maia.\nO atacante e capitão do Dragão se consolida na disputa pela artilharia da Série B com 13 gols, mas além disso coloca a equipe atleticana entre as candidatos à disputa pelo acesso à elite nacional e aumenta um pouco mais sua identificação com o clube goiano.