O centroavante Anselmo Ramon revelou que se sente incomodado de iniciar jogos como reserva. Nos dois últimos do Goiás, contra Fortaleza e Vila Nova, ele foi barrado do time titular. Neste sábado (9), o camisa 9 saiu do banco de reservas e decidiu o clássico, que terminou com vitória esmeraldina por 1 a 0.\nContra o Fortaleza, o técnico Daniel Paulista escolheu o atacante Cadu para atuar. O jogador se machucou ainda no primeiro tempo e Anselmo Ramon entrou em campo. Diante do Vila Nova, o treinador fez a escolha por Kadu Sousa, que fez sua estreia como titular e deixou a partida com cãibras. O camisa 9 entrou e fez o gol da vitória no clássico.\n“Não pode virar rotina. Tenho que trabalhar para isso (ficar no banco) não acontecer. Nenhum atleta gosta, eu não sou diferente. O gol tem sabor diferente por ganhar um clássico. Algum tempo, não me recordo, o Goiás não vencia o Vila na Série B (desde 2011). Quebramos isso, é ressaltar a equipe, que se superou com um a menos, e essa comissão para a conquista de uma vitória maravilhosa”, comemorou Anselmo Ramon, que celebrou seu gol com a tradição imitação de uma casa em referência ao termo “o pai ‘tá’ em casa” utilizado pelo centroavante.