Exemplo raro no futebol atual, Kadu Sousa não desistiu do sonho de se tornar jogador de futebol e hoje é destaque do Goiás na Série B. Durante um período recente na carreira, o hoje artilheiro esmeraldino na competição nacional, trabalhou como pedreiro e também em uma fábrica de salgados em Curitiba, onde nasceu.\nKadu não fez o caminho que muitos jogadores percorrem e não atuou por todas as categorias de base. O atacante jogou na várzea entre 17 a 19 anos antes de ser contratado, aos 20 anos, pelo São Joseense (PR) para atuar na equipe sub-20, em 2022. Bastaram quatro anos para a vida do ponta esmeraldino mudar.\n“Quatro anos da minha vida que passaram muito rápido. Aconteceram muitas coisas, minha vida mudou. Eu trabalhei como pedreiro e em uma fábrica de salgados em 2024”, contou Kadu, que na fábrica de salgados era responsável por fazer massas e fechar salgados.