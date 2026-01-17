O atacante Dellatorre celebrou seu início de Campeonato Goiano pelo Vila Nova. Com dois gols neste sábado (17), na vitória de 3 a 1 sobre o Anápolis, o centroavante se isolou como artilheiro da equipe colorada no Estadual com três gols e divide a artilharia da competição com o lateral direito Maurício, da Jataiense.\nSegundo o jogador, o momento o deixa confiante para a sequência da temporada. “Eu fico feliz por retribuir o carinho e a confiança de todos no clube. As coisas não aconteceram sem a comissão técnica e todo grupo, fui muito bem recebido por todos e estou confiante para desempenhar o melhor futebol”, falou o artilheiro do Vila Nova com três gols em três jogos.\nDellatorre foi decisivo para a terceira vitória do Vila Nova neste início de Goianão. Ele marcou duas vezes na vitória de 3 a 1 sobre o Anápolis, no estádio Jonas Duarte. Ambas as jogadas tiveram assistências do volante João Vieira, que lidera a estatística no Estadual com quatro passes para gols.